Bayram demek baklava demek. Paylaşılan sevincin, huzurun tadı tuzu demek. Gazianteplilerin yıllardır ünü dünyaya yayılan baklavasının sırrının peşine düştük. Ekrem Demir'in kentin en iyi ustası Burhan Çağdaş ile yaptığı sohbet geliyor karşınıza

Baklava, bayramların vazgeçilmez ikramlarından. Baklava deyince de akla ilk gelen Antep Baklavası... Çıtır çıtır hamuru, bol antep fıstığı ve şerbeti ile yeri ayrı.Peki lezzetli baklava nasıl yapılır? Baklavasının sayılı ustalarından olan Burhan Çağdaş, Antep baklavasının sırrını Ulusal Kanala anlattı.Antep baklavası yapılan mutfaklarda teknoloji kullanılmıyor. İnce ayrıntılardan biri de bu; hamur elle açılmalı.Öyleki, hamurun açıldığı yerde klima ve vantilatör gibi aletler bile kullanılmıyor.Kıtır kıtır sesin gelmesi için hamurun incecik olması şart.Hamur hazır. Şimdi sıra tepsiye döşemeye geldi. Önce taban yüzlüğü atılıyor, taban döşemesi yapılıyor. Sırasıyla kaymak, üstüne fıstık, son perdede de üst hamur döşeniyor. Son katmana kadar yüzlük atma, yani yağ ve hamur atma işlemi tekrarlanıyor.Fırını da özel antep baklavasının. Ot taşı denilen taşlardan yapılan özel taş fırınında pişiriliyor hamur.Sıcak sıcak şerbetlenen baklavalar son kez kontrol edilerek ayrıştırma işlemi yapılıyor, dinlenmeye bırakılıyor. Tamamen soğuduktan sonra servise hazır hale geliyor.En çok midye baklava, şöbiyet, açık şöbiyet, dolama, küçük mekik dilim baklava, kare dilim baklava tercih ediliyor. Yabancılar fıstığı çok olduğu için kare dilim baklavayı daha çok seviyor.Gaziantep'te üretilen baklavanın % 70'i yurt içi ve dışına gidiyor.