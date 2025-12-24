Libya heyetini taşıyan uçakta neler yaşandı? Bakan Uraloğlu konuşmaları paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’nın Haymana ilçesinde Libya heyetini taşıyan uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile kaptan ve yardımcı pilot arasında geçen konuşmaları paylaştı.

Bakan Uraloğlu’nun aktardığı bilgilere göre, 9H-DFS kuyruk numaralı, Malta Sivil Havacılığı’na kayıtlı Falcon 50 tipi özel uçak, 23 Aralık 2025 akşamı saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Trablus Mitiga Havalimanı’na gitmek üzere havalandı.

Uraloğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

23.12.2025 tarihli HMJ185 çağrı adlı hava aracı kaza/kırım hadisesine ilişkin;

Lokal saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Mitiga (Trablus) Havalimanı için; HMJ185 çağrı adlı uçak standart usullere göre kalkışını gerçekleştirmiştir. Kalkışı müteakip Esenboğa Kuleden uygun ve olağan prosedürler doğrultusunda Hava Trafik Kontrol Merkezimizdeki “Yaklaşma Kontrol Ünitesi” ile, akabinde “Saha Kontrol Ünitesi”ne devredilmiştir.

Bu doğrultuda ilgili uçuşun kademeli olarak talep ettiği irtifalara yükselmesine müsaade edilmiş;

Lokal saat 20.25’te en son 34.000 feet irtifaya tırmanarak seyrine izin verilmiştir.

Lokal saat 20.31’de söz konusu uçak yaklaşık 32.000 feet irtifadayken PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN deklare etmiş, genel elektrik arızası olduğunu söylemiş ve Ankara’ya geri dönmek için radar vektörü istemiştir.

Lokal saat 20.32’de Hava Trafik Kontrolörü talimatıyla uçağa Esenboğa Havalimanı’na geri dönüş için uçuş başı ve alçalacağı seviye bildirilmiştir.

Lokal saat 20.33’te uçaktaki pilot tarafından 7700 acil durum kodu aktif edilmiştir. Hava Trafik Kontrolörü tarafından problemin tekrar teyidine müteakip radarda söz konusu uçağın irtifa bilgisi takip edilememeye başlamıştır.

Lokal saat 20.34’te pilot-kontrolör muhaberesindeki parazitlenmeler nedeniyle Hava Trafik Kontrolörü ses seviyesi kontrolü için pilotla teyitleşme gerçekleştirmiştir.

Lokal saat 20.34’te uçak, Esenboğa Havalimanı’na acil geri dönüş için Saha Kontrol Ünitesince geçtiği seviye pilottan teyit edilerek Yaklaşma Kontrol Ünitesine devredilmiştir.

Lokal saat 20.35’te uçak, PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN deklare ederek Yaklaşma Kontrol Ünitesi ile Esenboğa Havalimanı’na geri dönüş için temas etmiş, radar vektörü ve alçalacağı seviyeler kendisine verilmiştir.

Lokal saat 20.36’da pilot-kontrolör muhaberesindeki anlaşılabilirlik kaybolmuş, pilotun sesi zor duyulur hale gelmiştir. Radar ekranında uçuş bilgilerine ilişkin kısmi kayıplar yaşanmıştır.

Lokal saat 20.38’de radar ekranında Hava Trafik Kontrolörü tarafından uçağın tamamen görülemediği müşahede edilmiştir.

Aynı saatte yapılan çağrılara cevap alınamamış, yaklaşık 5 dakika boyunca farklı frekanslardan da uçağa ulaşılmaya çalışılmış ancak sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine görevli personel tarafından arama ve kurtarma çalışmalarının başlatılması için ilgili birimler bilgilendirilmiştir.

Bu süreçte uçağın yeri tespit edilemediği için olası acil iniş ihtimaline karşı Esenboğa Havalimanı’nda iniş ve kalkışlar hava seyrüsefer emniyeti açısından geçici olarak durdurulmuş, tüm tedbirler azami seviyede alınmıştır.

Arama kurtarma faaliyetleri havadan ve karadan ivedilikle başlatılmış, Hava Kuvvetleri Hava Savunma Bildirim Merkezi tarafından uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü yakınlarında kaza ve kırıma uğradığı teyit edilmiştir.

Olayın ardından Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı olay yerine yönlendirilmiş, enkaz alanında yapılan incelemede uçağın ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve uçuş veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) bulunmuştur.

Ön rapor çalışmasının başlatıldığı, CVR ve FDR kayıtlarının ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla tarafsız bir ülkede inceleneceği belirtildi. İnceleme tamamlandıktan sonra sonuçların tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Bakan Uraloğlu, yaşanan kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek dost ve kardeş ülke Libya halkına başsağlığı mesajı iletti.