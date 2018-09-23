Mehmetçik bölücü terör örgütü PKK'ye Diyarbakır'da bir darbe daha vurdu.
Lice kırsalındaki Akçabüyük'de terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda teröristlerin üzerinde 1 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 8 şarjör ve 225 mermi ile 3 el bombası ele geçirildi.
Operasyon bölgesinde tespit edilen el bombaları, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
ulusal.com.tr
Türki Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlediği başarılı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Mehmetçik bölücü terör örgütü PKK'ye Diyarbakır'da bir darbe daha vurdu.