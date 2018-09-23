Türki Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlediği başarılı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mehmetçik bölücü terör örgütü PKK'ye Diyarbakır'da bir darbe daha vurdu.



Lice kırsalındaki Akçabüyük'de terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonda teröristlerin üzerinde 1 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 8 şarjör ve 225 mermi ile 3 el bombası ele geçirildi.



Operasyon bölgesinde tespit edilen el bombaları, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.



ulusal.com.tr