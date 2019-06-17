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Lice'de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri daha gri kategoriden çıktı

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 5 PKK'lıdan birinin daha gri listede olduğunu açıklandı. Şırnak'ta ise PKK'ya ait bir sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Lice'de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri daha gri kategoriden çıktı

Yurt içindeki operasyonlarda örgütün sözde lider kadrosu tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha gri kategoride yer aldığı belirlendi. Terörist İbrahim Çelik'in 300 bin lira ödülle arandığı öğrenildi.

Gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı da böylece 3'e çıkmış oldu.

Şırnak'taki terör operasyonunda ise örgüte ait bir sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Uludere ilçesinde bulunan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınak kullanılamaz hale getirildi.
 

Etiketler; #diyarbakır
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