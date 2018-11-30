G20 Zirvesi Arjantin'de başlıyor. Liderler Buenos Aires'e gelmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile olan görüşmesini iptal ettiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 20 ülke arasındaki zirve buluşmalarının 13'üncüsü Arjantin'de düzenleniyor. Dünya liderleri 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde G20 Zirvesi için Buenos Aires'te bir araya geliyor.



G20 ülkesi liderleri perşembe akşamı itibarıyla Arjantin'e gelmeye başladılar.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires Ezezia Havalimanı'na gelişinde Arjantin Kültür Bakanı Pablo Avelluto ile Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas tarafından karşılandı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, töreninin ardından konaklayacağı otele geldi.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Theresa May (Teresa Mey) başta olmak üzere Buenos Aires'e inen liderler törenle karşılandı.



20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e hareket eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'i taşıyan uçağın arızalanarak Köln'e acil iniş yaptığı bildirildi. Merkel ve beraberindeki heyet başka bir uçakla Arjantin'e hareket edecek.



G20'de ortak oturumlar dışında ikili görüşmeler de gerçekleşecek. G20 öncesinde liderlerin görüşmeleriyle ilgili pek çok tahmin ileri sürüldü. Liderler bazı randevuları hiç vermedi. Bazı görüşmeler de iptal edildi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapması planlanan resmi görüşmeleri de iptal ettiği öğrenildi.



Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de gerçekleştirmesi beklenen ikili görüşmeyi Kerç Boğazı krizini sebep göstererek iptal ettiği açıkladı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşeceğini açıkladı.



Öte yandan Buenos Aires'teki G20 Zirvesi Arjantinliler tarafından protesto ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının eylemleri önümüzdeki saatlerde artırması öngörülüyor. Zirvenin güvenliği için Arjantin 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerini resmi tatil ilan etti.



ulusal.com.tr

