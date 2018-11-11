Dünya liderleri Fransa'nın başkenti Paris'te buluştu. Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü için düzenlenen anma törenine katılan liderler Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü kapsamında Fransa'da anma töreni düzenlendi. 70 dünya lideri Paris'te buluştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Elize Sarayının girişinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından karşılandı.



Erdoğan çifti, Macron çiftiyle kısa bir sohbet ettikten sonra törenin yapılacağı salona geçti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu liderler, Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.



Burada bir konuşma yapan Macron, çok uzun süre geçmesine rağmen yaşananların 'Dün gibi' olduğunu belirtti. Birinci Dünya Savaşı'nın izlerinin ne Avrupa'da ne dünya genelinde hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade etti.



Sabah saatlerinde başlayan anma etkinlikleri kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel anıtlığı ziyaret ederek birlikte çelenk bıraktı.



1914-1918 yılları arasında süren 1. Dünya Savaşı, 11 Kasım 1918 tarihinde Fransa'da, ateşkes ilan edildiğini duyurmak amacıyla çanların çalınmasıyla sona ermişti.



ulusal.com.tr