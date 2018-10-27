Putin, Merkel ve Macron Suriye konulu dörtlü zirve için İstanbul'a geldi. Zirve öncesi ikili görüşmeler yapan liderlerin akşam saatlerinde basın açıklaması yapması bekleniyor.

Dörtlü Zirve için liderler İstanbul'a geldi.



Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, Almaya Başkanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.



Liderler zirve öcnesi ikili görüşmeler yaptı. İlk görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel arasında gerçeklmeşti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Erdoğan ile Merkel, Vahdettin Köşkü'nün penceresinden İstanbul Boğazı manzarasını seyrederek bir süre sohbet etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.