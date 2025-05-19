Liderlerden 19 Mayıs mesajları: Gelecek gençliğin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlerin enerjisini boşa harcayacak tartışmaların sona erdirileceğini vurguladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise mesajında hükümet sorununa dikkat çekti. CHP ve MHP liderleri de 19 Mayıs’a ilişkin mesajlar paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin geleceğinin inşasında; gençlerimizin enerjisini heba edecek, kısır tartışmalarla ülkemizin kaynaklarını boşa sarf edecek hangi sorun varsa çözüyor ve onu kalıcı olarak yok ediyoruz. Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs’ı “Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcı” olarak tanımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 19 Mayıs’ı, “Türk devlet aklının Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarıyla eyleme geçmesidir. 19 Mayıs şuuru geçmişte olduğu gibi canlı, Samsun’a çıkan irade hâlâ meydandadır.” sözleriyle andı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de mesajında 19 Mayıs’ı “iktidar sorununu çözmede atılan ilk adım” olarak değerlendirdi. Perinçek, “Şimdi yine önümüzde bir hükümet sorunu var. Üreticilerin millî hükümetini kurmak için hepimiz ayaktayız.” dedi.