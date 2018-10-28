Liderlerden de 29 Ekim mesajları geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'yi 29 Ekim sabahı Ankara'da 1'inci Meclis önünde Andımızı okumaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı kutlama mesajı yayınladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için liderler kutlama mesajı yayınladı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mesajında " Demokrasi yönünde katettiğimiz her mesafe şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışıktır" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" diyerek Cumhuriyetin 95'in yılını kutladı.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ise Türkiye'nin birliğinin hedef alındığı bir dönemden geçildiğini hatırlattı. "Yürüyen Cumhuriyet, Yürüyen Vatan, Yürüyen Emek" diyen Doğu Perinçek, 29 Ekim'de Türkiye Gençlik Birliği'nin yürüyüşüne çağrı yaptı.



"Vatan Savaşı, ancak Cumhuriyetle savunulur" diyen Perinçek, "Cumhuriyetin yürüyüşü, Vatanın yürüyüşüdür. Dün de öyleydi, bugün de öyle" dedi.



Bir mesajda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, "Cumhuriyetimizin harcı, cumhurun ittifak ve irade haysiyetiyle karılmış, muhafaza ve müdafaası da yine bu duruş ve mücadele anlayışıyla sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.



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