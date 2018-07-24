Lozan Antlaşmasının 95. yılında Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kutlama mesajları geldi.

Emperyalizme karşı zafer belgesi niteliği taşıyan Lozan Antlaşması ile ilgili siyasilerden mesajlar geldi.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek Lozan mesajını sosyal medyadan yayımladı.



Perinçek mesajında, "Bağımsızlığımızın tescili, mazlum milletlerin emperyalistlere karşı ilk zaferi Lozan Antlaşmasının 95. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



Bir mesajda CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'ndan geldi.



Kılıçdaroğlu, "Bu toprakları canları pahasına savunanlara, 95 yıl önce bugün İsviçre'nin #Lozan kentinde diplomasi tarihine altın harflerle geçecek bir antlaşmaya imza atanlara şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Diğer sisyasi parti mesajlarından ise herhangi bir mesaj gelmemesi dikkat çekti.



ulusal.com.tr







