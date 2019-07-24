Liderlerden Lozan mesajı

Türkiye'nin tapu senedi niteliğindeki Lozan Barış Antlaşması'nın 96. yıl dönümü geride kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan mesajını Doğu Akdeniz vurgusu yaparak verdi. Erdoğan, "Yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." dedi. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da birer mesaj paylaştı.

Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Suriye'ye işaret etti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lozan mesajında "Türkiye'nin davasından vazgeçmeyeceğinin" altını çizdi.Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "beka" vurgusu yaptı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Lozan Türkiye'nin tapusu" ifadelerini kullandı.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise yazılı bir açıklama yaptı."Lozan Antlaşması, Mehmetçiğin sekiz yıllık savaşta süngüyle kazandığı zaferin zamanın büyük emperyalist devletlerine onaylatılmasıdır. 1914’ten 1922’ye o büyük savaş ve Lozan Antlaşması, Devrimci Türkiye’nin zaferleridir. Lozan, devrimle kazanılan savaşın devrimci hükümetle Yedi Düvele kabul ettirilmesidir."Perinçek mesajını, "Bizi o büyük savaştan Lozan’a ulaştıran Mustafa Kemal Atatürkümüzü, Lozan’da Devrimci Hükümeti temsil eden İsmet Paşa’yı ve Mehmetçiğimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz." sözleriyle bitirdi.