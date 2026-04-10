Limanlar dolup taştı! Kruvaziyer yolcu sayısında son 16 yılın zirvesi görüldü

Türkiye limanlarındaki kruvaziyer yolcu trafiği, 2026 yılı Mart ayında son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından derlenen gemi ve yolcu istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

İLK ÇEYREKTE 93 BİNİ AŞKIN YOLCU GELDİ

Yılın ilk üç aylık döneminde Türkiye limanlarına yanaşan gemi sayısı netleşti. Bakan Uraloğlu, ilk çeyrek verilerine dair “2026 yılının ilk çeyreğinde limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı 56, kruvaziyer yolcu sayısı ise 93 bin 787 olarak gerçekleşti.” açıklamasını yaptı.

MART AYINDA 16 YILLIK REKOR KIRILDI

Kruvaziyer istatistiklerindeki en belirgin ivme Mart ayında kaydedildi. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artış gösteren yolcu grafiği, Mart aylarını kapsayan 16 yıllık dönemin en yüksek rakamına ulaştı. Bakan Uraloğlu, Mart ayındaki gemi ve yolcu sayılarını şu ifadelerle aktardı:“Mart ayında limanlarımıza 26 kruvaziyer gemi uğrak yaptı. Kruvaziyer yolcu sayısında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artış oldu. 2026 Mart ayı, 41 bin 39 yolcu ile Mart ayları içerisinde son 16 yılın en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaştı.”

İSTANBUL LİMANLARI ZİRVEYİ BIRAKMADI

Mart ayı özelindeki liman yoğunluklarında ilk sırada İstanbul yer aldı. Ay boyunca İstanbul limanlarına 8 kruvaziyer gemisi yanaştı ve 13 bin 307 yolcu geldi. İstanbul'un ardından, 7 kruvaziyer gemi ve 12 bin 191 yolcu ile Kuşadası ikinci sırada, 5 kruvaziyer gemi ve 9 bin 723 yolcu ile İzmir Alsancak limanı üçüncü sırada yer buldu. Diğer limanlara ise toplam 6 kruvaziyer gemi ile 5 bin 818 yolcu geldi.

Bakan Uraloğlu, ilk çeyrek toplamındaki liman sıralaması ve yolcu dağılımına ilişkin değerlendirmesinde ise şu bilgileri verdi:“2026 yılının ilk üç ayında, İstanbul limanları 18 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. İstanbul limanlarını sırasıyla, 17 kruvaziyer gemi ile Kuşadası Limanı ve 13 kruvaziyer gemiyle İzmir Alsancak Limanı takip etti. Yolcu sıralamasında ise söz konusu dönemde İstanbul limanları 35 bin 800 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. İstanbul limanlarını sırasıyla, 27 bin 467 yolcu ile İzmir Alsancak Limanı ve 22 bin 682 kruvaziyer yolcu ile Kuşadası Limanı takip etti.”