Lise öğrencisi Eda Eliz Ilgaz, Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Yarışması Türkiye Şampiyonu oldu

Astronomi ve astrofizik alanında dünyanın en prestijli öğrenci yarışmalarından biri kabul edilen The International Astronomy and Astrophysics Competition (IAAC), bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti.

On binlerce öğrencinin yer aldığı yarışmada, Türkiye’yi temsil eden TED Rönesans Koleji lise öğrencisi Eda Eliz Ilgaz, gösterdiği üstün performansla “Türkiye Şampiyonu” unvanını kazandı.

Ilgaz, yarışmanın son etabında İngilizce olarak gerçekleştirilen 20 soruluk gözetimli final sınavında 19 puan alarak dünya genelinde en yüksek yüzde 2’lik dilimde yer aldı. Bu başarısıyla “Gold Honour” (Altın Onur) ödülüne layık görüldü.

ÜÇ AŞAMALI ZORLU BİR BİLİMSEL YARIŞMA

IAAC, her yıl farklı ülkelerden binlerce öğrencinin katıldığı, eleme, yarı final ve final olmak üzere üç aşamalı bir bilim yarışması olarak biliniyor. Yarışma boyunca katılımcılar, astronomi ve astrofizik bilgilerini, aynı zamanda araştırma, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini ortaya koyuyor.

2025 yılı final etabı, yalnızca bilgi değil, aynı zamanda derin kavrayış ve hızlı analiz yeteneği gerektiren 20 kapsamlı sorudan oluştu. Bu sınavı başarıyla tamamlayan Eda Eliz Ilgaz, hem bilimsel bilgisini hem de zaman yönetimi ve stratejik düşünme becerilerini kanıtlamış oldu.

Yarışma sonrası duygularını paylaşan Eda Eliz Ilgaz, başarısını öğretmenine ve okulunun bilim destek programlarına adadı.

Ilgaz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Başarımızın temelinde astronomi ve astrofiziğe duyduğumuz büyük merak, araştırma isteğimiz ve bu yolculukta bize ışık tutan değerli öğretmenimiz Derya Güray’ın özverisi yer alıyor. Onun sabırlı rehberliği, bilgi birikimi ve bizlere duyduğu güven sayesinde hayallerimizi gerçeğe dönüştürme fırsatı bulduk. Bu önemli başarıya hep birlikte ulaşmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

Ilgaz, yarışma sürecinde bilimsel makaleler, dijital araştırma araçları ve veri analiz teknikleri üzerinde yoğun bir şekilde çalıştı. Bu hazırlık dönemi boyunca İngilizce bilimsel yazım, eleştirel düşünme, global ölçekte rekabet ve zaman yönetimi gibi önemli beceriler kazandı.

GÜMÜŞ ONUR ÖDÜLÜ DE TED RÖNESANS’TAN

Aynı yarışmada TED Rönesans Koleji’nin bir diğer öğrencisi Emre Dere de dikkat çekici bir başarıya imza attı. Dere, yarışmada dünya genelinde yüzde 5’lik dilime girerek “Silver Honour” (Gümüş Onur) ödülünü kazandı.