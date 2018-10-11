Lise son sınıf "Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi" ders kitabında "1968 Hareketi antiemperyalisttir" ifadeleri kullanıldı. 68 Gençlik liderlerinin isimlerinin de yer aldığı kitapta dönemin Fikir Kulüpleri Federasyonu lideri Doğu Perinçek'in ismine yer verilmemesi ise eleştirilere neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı "Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi" ders kitabında 68 hareketine geniş yer verildi. Kitapta 68 eylemlerinin en önemli özelliğinin antiemperyalizm olduğu ifade edildi.



Kitapta, Deniz Gezmiş’in yanı sıra, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya da 68 hareketinin önderleri olarak sıralandı.

"Deniz Gezmiş gençlik hareketinin liderlerindendir ama İbrahim Kaypakkaya ve Mahir Çayan o dönem gençlik hareketinde lider konumda değiller. Mahir 1968 yılında Fransa'dadır."



Aynı kitapta, Amerikan 6'ıncı Filosu'nun denize dökülmesi ve 29 Nisan 1968’de Ankara’da "Tam Bağımsız Türkiye" sloganlarıyla yapılan eylemlere de yer verildi.

"29 Nisan eylemlerinden bahsedilmesi önemlidir. Ankara'da Dev güç önderliğinde yapılmıştır."



68 önderlerinin anlatıldığı kitapta dönemin Fikir Kulüpleri Federasyonu lideri, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yer almaması ise dikkat çekti.

"O dönem Dev-Güç'e önderlik eden Doğu Perinçek'tir. 68 hareketinin lideri FKF'nin Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten bahsedilmemesi ilginç."







HABER: DOĞUKAN ÇOBAN - KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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