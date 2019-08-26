9 yaşındaki Yasemin Bulak adını lösemiyi yenenler listesini yazdırmak üzere. Hastalığın ilk evresini başarılı bir şekilde atlattı. Lösemiyi tamamen yenip yenmediği ise 5 yılın sonunda belli olacak. O, hastalığa karşı verdiği mücadelenin diğer lösemili çocuklara da örnek olmasını istedi. Bunun içinse bir Youtube kanalı açtı. Yasemin bu kez hikayesini Ulusal Kanal'a anlattı. İşte o mücadelenin perde arkası…

Yasemin Bulak… 9 yaşında ve soysal medyayı anlamlı biçimde kullananlar arasında. Kendi adına açtığı bir Youtube kanalı ile lösemiyi nasıl yendiğini anlatıyor, diğer hastalara umut oluyor.



Yasemin'e 9 yaşında lösemi teşhisi kondu. Diyarbakır’da yaşayan Yasemin’in annesi Sibel Bulak, babası Şahin Bulak ve kardeşi, zor bir yolculuğa başladı. Tedavi için Ankara’ya geldi.



Ankara’da 8 ay tedavi gören Yasemin, kemoterapiye girdi. Kortizon aldı, kemik iliği bulundu.

Bu süreç içinde daha da kenetlenen Bulak ailesi mücadeleden geri adım atmadı. Hastalığı atlatan minik Yasemin'in tam manasıyla iyileşip iyileşmediği 5 yılın sonunda belli olacak.



Bir yandan kendi hastalığı için mücadele veren Yasemin Bulak, diğer hastalara da örnek olacak işlere imza atmaya başladı. Bunun için bir Youtube kanalı açtı. Orada yayınladığı videolarda neler yaşadığını anlatıp, diğer hastaların da mücadele etmesini istedi.



Bulak ailesi aynı zamanda terör mağduru. Bölücü terör örgütünün dağdaki eylemlerini hendek savaşlarıyla kentlere taşıdığı dönem, baba Şahin Bulak iflas etti. Yasemin Youtube'den elde edeceği gelirle babasına destek de olmak istiyor.



İki ayda bir yapılan kontrolleri için Ankara'ya giden minik Yasemin bu kez hikayesini Uusal Kanal'a anlattı. Hemşire olmak istediğini söyledi.





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