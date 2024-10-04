Lösev, 5 Ekim'de Anıtkabir'de
Lösev, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerle Anıtkabir'de. Vakıf, 5 Ekim Cumartesi günü vakfa kayıtlı aileler, gönüllü ve bağışçısıyla birlikte tüm Türkiye'yi Anıtkabir'de olmaya davet etti.
Yayınlanma:
Lösev, Atatürk'ün ebedi istirahatgah'ında buluşuyor. Vakıf, 5 Ekim Cumartesi günü tüm yurttaşları lösemili çocukların yanında olmak için Anıtkabir'e davet ediyor
Türkiye’nin dört bir yanından lösemi tedavisi gören çocuklar her yıl Ankara’ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Bu sene de çocuklar, aileleri, lösemi hastalığını yenmiş arkadaşları ve gönüllüleri ile birlikte Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıkacak.
Lösev Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileler ile birlikte mozoleye çelenk bırakacak.