Lösev, 5 Ekim'de Anıtkabir'de

Lösev, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerle Anıtkabir'de. Vakıf, 5 Ekim Cumartesi günü vakfa kayıtlı aileler, gönüllü ve bağışçısıyla birlikte tüm Türkiye'yi Anıtkabir'de olmaya davet etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlanma:

Lösev, Atatürk'ün ebedi istirahatgah'ında buluşuyor. Vakıf, 5 Ekim Cumartesi günü tüm yurttaşları lösemili çocukların yanında olmak için Anıtkabir'e davet ediyor

Türkiye’nin dört bir yanından lösemi tedavisi gören çocuklar her yıl Ankara’ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Bu sene de çocuklar, aileleri, lösemi hastalığını yenmiş arkadaşları ve gönüllüleri ile birlikte Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıkacak.

Lösev Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileler ile birlikte mozoleye çelenk bırakacak.

TOGG'un yeni başkanı Fuat Tosyalı oldu! TOGG Başkanı Fuat Tosyalı kimdir?TOGG'un yeni başkanı Fuat Tosyalı oldu! TOGG Başkanı Fuat Tosyalı kimdir?Gündem
lösev anıtkabir
Günün Manşetleri
Fenerbahçe, Twente deplasmanından puanla döndü
Beşiktaş, Frankfurt'a 3-1 kaybetti
TOGG'un yeni başkanı Fuat Tosyalı oldu
Pentagon, İsrail ile temasta olduğunu açıkladı
Galatasaray, RFS ile berabere kaldı
MGK bildirisi yayımlandı
Tuzla'da polise silahlı saldırı
İstanbul Boğazı'nda facia
Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM'de sunum yaptı
Çok Okunanlar
TOGG'un yeni başkanı Fuat Tosyalı oldu TOGG'un yeni başkanı Fuat Tosyalı oldu
Beşiktaş, Frankfurt'a 3-1 kaybetti Beşiktaş, Frankfurt'a 3-1 kaybetti
Fenerbahçe, Twente deplasmanından puanla döndü Fenerbahçe, Twente deplasmanından puanla döndü
Lösev, 5 Ekim'de Anıtkabir'de Lösev, 5 Ekim'de Anıtkabir'de
RFS-Galatasaray maçı canlı izle! RFS-Galatasaray maçı canlı izle!