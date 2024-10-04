Lösev, 5 Ekim'de Anıtkabir'de

Lösev, Atatürk'ün ebedi istirahatgah'ında buluşuyor. Vakıf, 5 Ekim Cumartesi günü tüm yurttaşları lösemili çocukların yanında olmak için Anıtkabir'e davet ediyor

Türkiye’nin dört bir yanından lösemi tedavisi gören çocuklar her yıl Ankara’ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Bu sene de çocuklar, aileleri, lösemi hastalığını yenmiş arkadaşları ve gönüllüleri ile birlikte Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıkacak.

Lösev Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileler ile birlikte mozoleye çelenk bırakacak.