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LÖSEV anneleri, birbirinden güzel hediyelik eşya üretiyor

11 yıllık gelenek bu yıl da bozulmadı. LÖSEV anneleri, birbirinden güzel hediyelik eşya üretiyor... Bu ürünler satılarak, hem aile bütçesine hem lösemi hastası çocukların tedavisine katkı sağlanıyor. Siz de yılbaşında bu ürünleri alarak, yakınlarınızı sevindirebilir ve projeye destek olabilirsiniz.

LÖSEV anneleri, birbirinden güzel hediyelik eşya üretiyor

Lösemili çocukların anneleri tam 11 yıldır bu görmüş olduğunuz özel tasarımları ortaya çıkarıyor.

Bu atölyede her annenin farklı bir hikayesi var. Hepsinin ortak noktasıysa büyük bir çaba. 

Lösemi hastalığı onları bir araya getirdi. LÖSEV çatısı altında ortak üretim yapma kararı alındı. Çoğunun çocuğu artık hastalığı atlattı. Ancak onların çalışmaları sürüyor. 

Annelerin el emeğinden çıkan bu ürünler hem lösemili çocuklara hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Atölyede yaklaşan yılabaşı için çalışmalar yoğunlaştı. Biribirinden güzel ürünler büyük bir özenle yılbaşı motifleriyle süslendi. 

Bu yıl başında aldığınız hediyelerle hem sevdikleriniz hem de lösemili çocukları mutlu edebilirsiniz.



ulusal.com.tr

Etiketler; #lösev
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