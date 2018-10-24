Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlediğini duyurdu.

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası olması nedeniyle lösemili çocuklar hakkında farkındalık yaratmak ve lösemiye dikkat çekmek için maske takma etkinliği düzenliğini duyurdu.



LÖSEV'in twitter hesabı üzerinden duyurulan etkinlikte bir de kısa video yayınlandı.



Videoda "Lösemi Çocuklar Haftasına farkındalık yaratmak için hadi sende 2 Kasım'da maskeni tak ve fotoğrafını @losev1998 etiketi ile paylaş" ifadelerine yer verildi



Lösemili çocukların fotoğraflarının da gösterildiği kısa videoda "Çocuklarımıza umut ol" "Hayatımız çocuklarımız" mesajlarına yer verildi.



Ali Arat

ulusal.com.tr