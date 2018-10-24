LÖSEV'den farkındalık kampanyası
LÖSEV'den farkındalık kampanyası
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LÖSEV'den farkındalık kampanyası

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlediğini duyurdu. 

LÖSEV'den farkındalık kampanyası

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası olması nedeniyle lösemili çocuklar hakkında farkındalık yaratmak ve lösemiye dikkat çekmek için maske takma etkinliği düzenliğini duyurdu.

LÖSEV'in twitter hesabı üzerinden duyurulan etkinlikte bir de kısa video yayınlandı. 

Videoda "Lösemi Çocuklar Haftasına farkındalık yaratmak için hadi sende 2 Kasım'da maskeni tak ve fotoğrafını @losev1998 etiketi ile paylaş" ifadelerine yer verildi

Lösemili çocukların fotoğraflarının da gösterildiği kısa videoda "Çocuklarımıza umut ol" "Hayatımız çocuklarımız" mesajlarına yer verildi.

Ali Arat
ulusal.com.tr

Etiketler; #lösev #lösemili çocuklar haftası
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