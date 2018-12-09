Lösemili Çocuklar Vakfı, "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü"nü gönüllüleriyle beraber kutladı. Yaklaşık 4 milyon gönüllüsü ile çocukların geleceği için ele ele çabalayan LÖSEV, kutlamayı vakıf binasında yaptı. Gönüllülerin fedakar olduğunu belirten LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver "Kanserin kökünü kazıyıncaya kadar mücadele edeceğiz" dedi.

El ele vererek kansere karşı mücadeleyi omuzladılar. Gönüllü gününü büyük heyecanla kutladılar.



Birleşmiş Milletler 1985 yılında gönüllü çalışmaları ile faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlarını artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Bu kapsamda her yıl 5 Aralık tarihinin "Dünya Gönüllüler Günü" olarak kutlanması kararını aldı.



Yaklaşık 4 milyon gönüllüsü ile çocukların geleceği için ele ele çabalayan Lösemili Çocuklar Vakfı "Gönüllüler gününü" Ankara'da kutladı.



Vakıf binasındaki kutlamada konuşan LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, gönüllüleriyle birlikte kanserle mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.



LÖSEV'in "Hepimiz Birimiz" şarkısının söylendiği etkinlikte yılın gönüllülerine ödülleri takdim edildi.





ulusal.com.tr

