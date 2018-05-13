Lösemili Çocuklar Vakfı, anneler günü için çocukları tedavi gören annelere moral etkinliği düzenledi.
Tedavinin zor şartlarında annelere maddi ve manevi destek sağlamak amacı ile düzenlenen defile ile anneler ve çocukları heyecanlı dakikalar yaşadı.
Anneler, modacı Günsu Güngör’ün "İşte Hayat" defilesi ile unutulmaz dakikalar geçirdi. Yoğun ilgi gören defilede Anadolu’nun en eski el sanatlarından biri olan kırkyamanın çağdaş formda kıyafetlere uyarlanmış hali sergilendi.
Defilede tedavi görüp iyileşmiş olan 12 yaşındaki Derin ve halen tedavisi devam eden 8 yaşındaki Kumsal da mankenlik yaptı.
ulusal.com.tr
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