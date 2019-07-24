Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu Lozan Barış Antlaşması 96 yaşında. 24 Temmuz 1923'te Sevr Anlaşması yırtılıp atıldı, Türk Milletinin bağımsızlığının temelleri atıldı. Emperyalizme karşı dik duruşun sembolü olan tarihi antlaşma, bugünde Türkiye'nin bağımsızlık ve vatan bütünlüğü mücadelesine ışık tutuyor.

24 Temmuz 1923'te Türk milletinin bağımsızlık iradesi dünyanın büyük güçleri tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti, 96 yıl önce bugün, emperyalizme karşı kazandığı zaferini tüm dünyaya kabul ettirmiş oldu.Lozan, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir gurur belgesi olarak tarihe geçti. Antlaşma Mustafa Kemal Atatürk tarafından "görülmemiş bir siyasi zafer" olarak nitelendirildi.Emperyalistlerin Sevr dayatmasını kabul etmeyen Türkiye, Lozan Anatlaşması ile Türkiye'yi dünyaya tanıttı.Dokuz aylık zorlu süreç sonunda Türkiye masadan zaferle kalktı. Türkiye'nin zaferi, emperyalistlerin yenilgisi oldu. Tarihçi Orhan Çekiç o yenilgiyi böyle özetledi.Ve Türkiye bugün yeniden vatan savaşında. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Ferit İlsever, tarihi antlaşmanın günümüz mücadelesindeki yerini anlattı.İlsever, "emperyalizmle mücadelede son aşamaya girmiş bulunuyoruz" dedi. Fırat'ın Doğusuna dikkat çekti.