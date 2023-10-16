Lübnan Sınırında Tansiyon Yükseliyor

Lübnan İsrail sınırında da tansiyon yükseliyor. İsrail, sınıra yakın 28 köyü tahliye ediyor.

Lübnan Sınırında Tansiyon Yükseliyor
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Lübnan Hizbullah’ı ve İsrail Ordusu arasında karşılıklı top ve füze atışları yaşanıyor. Sınırın iki tarafından da can kaybı haberleri geliyor.

İsrail, Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki 28 köyü tahliye ediyor.

Öte yandan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "İsrail'e yeni bir cephe açılmasının kimsenin menfaatine olmadığını söyledi. Mikati, İsrail yönetimini de tansiyonu sürekli yükseltmekle eleştirdi.

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