Lübnan’da ateşkesin 25. ihlali: Füze rampası vuruldu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait bir mobil füze rampasında hareketlilik tespit edilmiştir. Hava kuvvetlerimize ait bir savaş uçağı, gerçekleştirdiği hava saldırısıyla bu tehdidi etkisiz hale getirmiştir” ifadeleri kullanıldı. Konuyla ilgili Hizbullah’tan henüz bir açıklama gelmedi.

Ateşkes Anlaşması Defalarca İhlal Edildi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım’dan bu yana anlaşmayı 25 kez ihlal etti. Bu ihlallerin 7’si bugün gerçekleşti. İsrail, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki çeşitli beldelere hava saldırıları düzenlemeye devam etti.

Anlaşmanın Maddeleri Açıkça İhlal Ediliyor

27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci maddesi, İsrail'in Lübnan'daki sivil, askeri veya devlet hedeflerine kara, deniz ya da havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmasını yasaklıyor. Ancak İsrail’in bu hükme rağmen saldırılarına devam ettiği gözlemleniyor.