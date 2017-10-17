Eminönü eski Belediye Başkanı Lütfi Kibiroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Eminönü Belediye Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Lütfi Kibiroğlu, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti.



Bir süredir Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Kibiroğlu, öğle saatlerinde vefat etti.



Kibiroğlu'nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Lütfi Kibiroğlu kimdir?



Lütfi Kibiroğlu, 1947'de Konya'nin Akşehir ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Akşehir'de tamamlayan Kibiroğlu, 1968'de yükseköğrenimini yapmak üzere İstanbul'a yerleşti. Kibiroğlu, İşletme ve Pazarlama üzerine ihtisas yapmak üzere Almanya'ya gitti. Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İşletmecilik Yüksekokulu mezunu olan Kibiroğlu, Türkiye'ye döndükten sonra mali müşavir olarak çalışmaya başladı.



Milli Selamet Partisi'nden Şehremini mahalle teşkilatında siyasete atılan Kibiroğlu, Milli Görüş partilerinde Eminönü ilçe başkanlığı, il yönetim kurulu üyeliği, genel idare kurulu üyeliği ve genel başkan danışmanlığı görevlerinde bulundu.



1994'te İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Lütfi Kibiroğlu, 1999 yerel seçimlerinde Eminönü Belediye Başkanı oldu.



Kibiroğlu, 2005'te Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurucu üyesi oldu ve İstanbul temsilciliği görevini üstlendi. Kibiroğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.