Duayen gazeteci Lütfü Akdoğan, Cumhurbaşkanı adayını Ulusal Kanal yayınında açıkladı. Bir oyum varsa onu da seve seve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e veririm" diyen Akdoğan, canlı yayında Perinçek için bir de imza verdi.

O, "Türkiye'nin yetiştirdiği ender isimlerden biri" dedi, canlı yayında Perinçek için imza verdi.Krallarla yaptığı röportajlar ile basın tarihine damgasını buran Duayen gazeteci Lütfü Akdoğan, Ulusal Kanal Gülgujn Feyman Budak'ın sunduğu Nasil Yani programında 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi.Akdoğan, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e destek açıklaması yaptı."Benim oyum Perinçek'e diyen duayen gazeteci, adaylık çin gerekli olan imzayı da canlı yayında verdi. Akdoğan'ın ardından Feyman da Perinçek için dilekçe imzaladı.Perinçek'e imza veren Akdoğan ve Budak, 4-9 Mayıs tarihlerinde de ilçe seçim kuruluna gidip resmi imzayı da atacaklarını söyledi.