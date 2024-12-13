Lütfü Savaş'tan CHP'den ihracıyla ilgili açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel yönetimini eleştirdi. Hukuk önünde hakkını arayacağını söyleyen Savaş, "CHP böyle gitmez, gitse de iktidar olamaz.” dedi.

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Lütfü Savaş'tan CHP'den ihracıyla ilgili açıklama
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ihraç kararının ardından ilk kez konuştu. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 'kuruluş ilkelerinden saptığını' savundu.

Lütfü Savaş, "Bu kararın alınması bizi yıldırmaz. Daha fazla azimlendirir. Hukuk önünde hakkımızı arayacağız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin de kuruluş felsefesine uygun davranması için mücadele edeceğiz." dedi.

TV100 yayınına katılan Lütfü Savaş, CHP yönetimini eleştirdi. Savaş, "Yönetim değiştikten sonra, Kemal Bey'den sonra her şey değişti. Kimseyi dinlemiyorsunuz ve iktidarın bırakmış olduğu size o günlük politikalarla uğraşıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi böyle gitmez, böyle giderse de iktidar olamaz. Günü birlik siyasetle siz bir yere varamazsınız. Partinin her kademesi kucaklayacak bir genel merkez olması lazım. Birkaç kişinin ağzına bakılarak siyaset yapılmaz." dedi.

Lütfü Savaş, ihraç edilmesine neden olan “CHP, DEM'lenmekle meşgul” sözleriyle ilgili de konuştu.

Savaş, "Bu ifadeleri birileri kullanıyor diye benim kullanmamam mı gerekiyor? Ben bir 'DEM’leniyosunuz' dedim zorlarına gitti. Zorlarına gidecek bir şey yok. 6 tane kuruluş felsefesini kucaklayamıyorsa, sadece bir tarafa doğru gidiyorsa, diğer tarafın oyunu alamaz, büyüyemez ve iktidara gelemez." dedi.

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