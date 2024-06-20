M. Tümamiral Yaycı Türkiye ile Fener Rum Kilisesinin ortak bildiriye imza atmasını değerlendirdi

Devletten izinsiz adım atamayacak olan Fener Rum Kilisesi papazı Bartholomeos, ‘ekümenik’ sıfatla Ukrayna masasına Türkiye’yle birlikte oturtuldu. Lozan'a aykırı olan bu girişim üzerine, Dışişleri Bakanlığı skandal bir açıklamaya imza attı.

Editör: Barış Dikmen

Devletten izinsiz adım atamayacak olan Fener Rum Kilisesi papazı Bartholomeos, ‘ekümenik’ sıfatla Ukrayna masasına Türkiye’yle birlikte oturtuldu. Lozan'a aykırı olan bu girişim üzerine, Dışişleri Bakanlığı skandal bir açıklamaya imza attı. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, Fener Rum Patrikhanesi’nin, Ukrayna Zirvesi’ne devlet statüsünde katılmadığı kaydetti. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, bakanlık açıklaması için "izin olmadan katılamaz, bu tam bir rezzalet, hedef Türkiye-Rusya ortaklığı" dedi.

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Fener Rum Kilisesi papazı Bartholomeos ekümenik sıfatıyla aynı masaya oturdu. Skandal gelişme üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bartholomeos Ukrayna Barış Zirvesi'ne devlet başkanı statüsü ile katılmadığını açıkladı.

'KORKUNÇ BİR MANZARA'

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı İsviçre'de Türkiye ile Fener Rum Kilisesinin ortak bildiriye imza atmasını rezalet olarak değerlendirdi: "Şimdi gördüğümüz manzara korkunç bir manzaradır. Başlı başına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile aynı masada oturuyorlar. Karşısında bu adam oturuyor. Masasında Ekümenik patrik yazıyor. Buna bunlar izin vermiş. Buna bunlar izin vermeseler oraya gidebilir mi? Hem izin ver, hem de bu rezalet ortaya çıkınca saçma sapan açıklama yapıyorlar."

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Ortak Bildiri’yi ekümenik sıfatıyla imzalayan Fener Rum Patrikhanesi’nin sonradan eklendiğini belirtti. Bakanlık bu konuda İsviçre ve Ukrayna’dan izahat istendi.

Müstafi Amiral, Lozan Anlaşmasına ve Anayasaya aykırı hareket eden Fener Rum Patrikhanesi'nin Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerini bozmak istediğinin altını çizdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Cihat Yaycı # Fener Rum Patriği
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