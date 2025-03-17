Maaşlarını alamayan işçiler eylemde: "Bugüne kadar sabrettik"

Hükümetin enerji ve maden sektöründeki özelleştirme politikalarının mağduriyet yarattığını ifade eden işçiler, işletmenin sahibi Yıldızlar SSS Holding önünde bir araya geldi.

📢 “Yetkililer hep ‘bir hafta içinde’ dedi, bugüne kadar sabrettik. 25 gündür iş bırakma eylemi yapıyoruz.”

Maaşlarını alamayan işçiler, sabah saatlerinde holding binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, özelleştirme politikalarının işçiler üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

📢 “Özelleştirmenin sonucu işte bu! Devlet yetkililerine sesleniyoruz.”

İşçilerin örgütlü olduğu Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, eylemlerinin 4 aylık maaş alacakları ödenene kadar süreceğini belirtti.

📢 “Şirket elektriği sattığında, önce işçilerin hak edişleri ödenmeli. Sayın bakanlarımızı bu soruna çözüm bulmaya davet ediyoruz.”

Yapılan görüşmeler sonucunda bir ödeme planı üzerinde anlaşmaya varıldı. Ancak işçiler, işverenin ödeme yapmaması durumunda eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

📢 “Aralık maaşı ve ikramiye bugün yatmazsa buradan ayrılmıyoruz. Ocak maaşı da cuma gününe kadar yatmazsa, o zaman kendileri bilir!”

Yıldızlar SSS Holding’in Gümüşhane’de işlettiği madende çalışan 400 işçinin de iki aydır maaşlarını alamadığı belirtildi.

📢 “Altın çıkarttığımız madende arkadaşlarımızın maaşı ödenmiyor.”

Yunus Emre Termik Santrali ve Doruk Maden, 2022 yılında 3.3 milyar liraya Yıldızlar SSS Holding’e satılmıştı. 290 megavat gücündeki santralde bin 100 işçi çalışıyor.