Maaşlarını alamayan işçiler eylemde: "Bugüne kadar sabrettik"

Eskişehir’deki Yunus Emre Termik Santrali ve Doruk Maden çalışanları, dört aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle şirketin Ankara’daki merkezi önünde eylem başlattı. Bini aşkın işçi, maaşları yatırılana kadar protestolarına devam edeceklerini belirtti.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Maaşlarını alamayan işçiler eylemde: "Bugüne kadar sabrettik"
Yayınlanma: Güncellenme:

Hükümetin enerji ve maden sektöründeki özelleştirme politikalarının mağduriyet yarattığını ifade eden işçiler, işletmenin sahibi Yıldızlar SSS Holding önünde bir araya geldi.

📢 “Yetkililer hep ‘bir hafta içinde’ dedi, bugüne kadar sabrettik. 25 gündür iş bırakma eylemi yapıyoruz.”

Maaşlarını alamayan işçiler, sabah saatlerinde holding binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, özelleştirme politikalarının işçiler üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

📢 “Özelleştirmenin sonucu işte bu! Devlet yetkililerine sesleniyoruz.”

İşçilerin örgütlü olduğu Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, eylemlerinin 4 aylık maaş alacakları ödenene kadar süreceğini belirtti.

📢 “Şirket elektriği sattığında, önce işçilerin hak edişleri ödenmeli. Sayın bakanlarımızı bu soruna çözüm bulmaya davet ediyoruz.”

Yapılan görüşmeler sonucunda bir ödeme planı üzerinde anlaşmaya varıldı. Ancak işçiler, işverenin ödeme yapmaması durumunda eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

📢 “Aralık maaşı ve ikramiye bugün yatmazsa buradan ayrılmıyoruz. Ocak maaşı da cuma gününe kadar yatmazsa, o zaman kendileri bilir!”

Yıldızlar SSS Holding’in Gümüşhane’de işlettiği madende çalışan 400 işçinin de iki aydır maaşlarını alamadığı belirtildi.

📢 “Altın çıkarttığımız madende arkadaşlarımızın maaşı ödenmiyor.”

Yunus Emre Termik Santrali ve Doruk Maden, 2022 yılında 3.3 milyar liraya Yıldızlar SSS Holding’e satılmıştı. 290 megavat gücündeki santralde bin 100 işçi çalışıyor.

Son dakika: Memurların çalışma saatleri mi değişiyor?Son dakika: Memurların çalışma saatleri mi değişiyor?Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

maden işçi eylemi
Günün Manşetleri
DEM Parti’den AK parti ve MHP'ye ziyaret
Maaşlarını alamayan işçiler eylemde
"İmamoğlu, Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam"
25 yıl önce Öcalan'a yazdığı tarihi mektup
Memurların çalışma saatleri mi değişiyor?
Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda
Cenevre öncesi Ulusal Kanal'a özel açıklamalar
Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı
Türkiye genelinde dev operasyon
Bahçeli'den DEM Parti'nin ziyareti öncesi açıklama
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Mart 2025 elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Mart 2025 elektrik kesintileri
Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?