Mabel Matiz hakkında iddianame: "Ha Leylim" şarkısı ve klibi nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemi!

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz (Fatih Karaca) hakkında, seslendirdiği ve dijital platformlarda yayımlanan “Ha Leylim” adlı şarkısının sözleri ile video klibine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Mabel Matiz hakkında iddianame: "Ha Leylim" şarkısı ve klibi nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemi!
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 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanatçı hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMEDEKİ TESPİTLER VE GENEL AHLAK VURGUSU

Hazırlanan iddianamede klipte yer alan sahneler ve şarkı sözleri detaylı bir şekilde ele alındı:

Açık alanda çok sayıda kişinin bulunduğu bir ortamda, damat rolündeki erkek ile sarı takım elbiseli diğer şahsın karşılıklı dans ettiği; dans esnasında kol ve kalça bölgelerini belirgin şekilde kullanarak tekrarlayan hareketlerde bulundukları belirtildi.

 Klibin ilerleyen bölümlerinde bu dans ve hareketlerin ana tema haline geldiği; şarkı sözleriyle görüntülerin birbirinden bağımsız olmadığı, aksine görsel ve işitsel olarak birbirini tamamladığı ifade edildi.

Sınırların Zorlandığı İddiası: Tüm unsurlar birlikte değerlendirildiğinde, klibin toplumun genel ahlakına ilişkin kabul görmüş sınırları zorladığı öne sürüldü.

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Yürütülen soruşturma sonucunda Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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