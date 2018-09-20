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Mabel Matiz'in "FETÖ" soruşturmasına takipsizlik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şarkıcı Mabel Matiz hakkında, 'Ya Bu İşler Ne' isimli şarkısının klibinde 1 dolar kullanarak FETÖ propagandası yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Mabel Matiz'in "FETÖ" soruşturmasına takipsizlik

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, "Ya Bu İşler Ne" isimli şarkısında 1 dolar kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, geçtiğimiz günlerde "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Matiz hakkında takipsizlik kararı verdi.

Matiz'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) simgelerinden olan 1 Doları söz konusu klipte kullanıp, FETÖ'cülere destek verdiğini iddia eden bir vatandaşın şikayeti sonucu soruşturma başlatılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mabel matiz #fetö
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