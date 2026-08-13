Mabel Matiz'in "Ha Leylim" klibine müstehcenlik soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Mabel Matiz olarak bilinen ünlü sanatçının dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klip ve şarkı sözleri hakkında adli süreç başlattı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Mabel Matiz'in "Ha Leylim" klibine müstehcenlik soruşturması!
Yayınlanma:

Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede, video klibin şarkı sözleriyle birlikte incelenmesi sonucunda Türk Ceza Kanunu kapsamında "müstehcenlik" suçunu oluşturabileceği kanaatine varıldığı bildirildi.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli adli prosedürlerin işletilmesi amacıyla soruşturmanın re'sen (resen) başlatıldığı vurgulanırken, dijital mecralardaki klipler ve şarkı içeriğine yönelik incelemelerin adli makamlarca sürdürüldüğü kaydedildi.

Fırtına felaketi! Eğitim uçuşları durduruldu, denize girmek yasaklandıFırtına felaketi! Eğitim uçuşları durduruldu, denize girmek yasaklandıYurt
mabel matiz soruşturma
Günün Manşetleri
REDKİTLER örgütü elebaşıları Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi
Öğretmenlere tek tuşla 112 ihbar hakkı
Süleymancılar Soruşturmasında şok ayrıntılar
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Fransa'ya sert çıkış
Ankara merkezli 17 ilde dev operasyon!
Düşme ve patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı!
Ankara'da dev sahte deterjan operasyonu!
Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor
İşte pompayı doğrudan etkileyecek yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar...
Çok Okunanlar
Akaryakıtta ÖTV kararı sonrası güncel fiyatlar! 13 Ağustos benzin ve motorin ne kadar? Akaryakıtta ÖTV kararı sonrası güncel fiyatlar! 13 Ağustos benzin ve motorin ne kadar?
6 Milyon 500 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 6 Milyon 500 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Meteoroloji duyurdu! Meteoroloji duyurdu!
Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor
Altın fiyatları 3 ayın zirvesine tırmandı! İşte 13 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları Altın fiyatları 3 ayın zirvesine tırmandı! İşte 13 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları