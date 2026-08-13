Mabel Matiz'in "Ha Leylim" klibine müstehcenlik soruşturması!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Mabel Matiz olarak bilinen ünlü sanatçının dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klip ve şarkı sözleri hakkında adli süreç başlattı.
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Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede, video klibin şarkı sözleriyle birlikte incelenmesi sonucunda Türk Ceza Kanunu kapsamında "müstehcenlik" suçunu oluşturabileceği kanaatine varıldığı bildirildi.
Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli adli prosedürlerin işletilmesi amacıyla soruşturmanın re'sen (resen) başlatıldığı vurgulanırken, dijital mecralardaki klipler ve şarkı içeriğine yönelik incelemelerin adli makamlarca sürdürüldüğü kaydedildi.