Maç coşkusu YKS'yi etkilemesin: İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara uyarı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası maçı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) aynı güne denk gelmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Maç coşkusu YKS'yi etkilemesin: İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara uyarı
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A Milli Futbol Takımı, yarın 2026 FIFA Dünya Kupası serüvenindeki ikinci karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu müsabakanın hemen ardından yüz binlerce genç, üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak. İki farklı heyecanın aynı gün yaşanacak olması sebebiyle İstanbul Valiliği önlemlerini sıkılaştırdı.

İstanbul Valisi Davut Gül, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Vali Gül, milli maç coşkusunun sınav hazırlığındaki gençlerin önüne geçmemesi gerektiğini hatırlatarak kamuoyunu bilgilendirdi.

KORNA VE KONVOYA İZİN VERİLMEYECEK

Öğrencilerin sınav öncesi dinlenme süreçlerinin ve sınav merkezlerine ulaşımlarının önemine değinen Vali Gül, vatandaşlardan kutlamalar sırasında daha duyarlı olmalarını talep etti. Olası trafik yoğunlukları ve gürültü kirliliğinin sınava girecek adayların konsantrasyonunu bozabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kurallara uymayanlar için emniyet güçlerinin devrede olacağı aktarıldı.

Vatandaşlara doğrudan çağrıda bulunan Vali Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sabah milli takımımızın maç heyecanını yaşayacağız. Ancak maçın hemen ardından yüz binlerce gencimiz üniversite hayalleri için sınava girecek. Sevincimizi öğrencilerimizin huzurunu bozacak şekilde yaşamayalım. Korna, konvoy ve aşırı gürültü, gençlerimizin sınav hazırlığını, dinlenmesini ve sınav merkezlerine ulaşımını olumsuz etkileyebilir. Kamu düzenini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve öğrencilerimizin sınav sürecini olumsuz etkileyen davranışlar hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacaktır."

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