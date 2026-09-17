Macklemore'dan dev Filistin hamlesi! Milyarder Robert Kraft'a meydan okudu

Bölgede yaşanan insani krize dikkat çekerek kamuoyuna çağrıda bulunan ünlü sanatçı, konser salonu sahibi Amerikalı milyarder iş insanı Robert Kraft'a da meydan okuyarak bağış yapmasını istedi. Macklemore'un bu hamlesinin ardından milyarder Kraft, Ed Sheeran'ın ricasıyla bölgeye 2 milyon dolar bağışta bulunacağını bildirdi.

"FİLİSTİNLİLERİN HAYATI DAHA AZ DEĞERLİ DEĞİL"

Turneden ihraç edilmesinin ardından sessizliğini bozan Macklemore, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son 48 saatte olanların yanı sıra konuyu başladığı yere getirmek istiyorum. Filistinliler hâlâ öldürülüyor, hâlâ işgal altında yaşıyor ve özgürlükleri için savaşıyor. Anlaşamadığımız şey her neyse de şu konuda hemfikir olabiliriz: Filistinlilerin hayatları korunmaya değerdir. Bir Filistinlinin hayatı, bu dünyadaki herhangi bir hayattan daha az değerli değil."

MACKLEMORE'DAN MİLYARDER KRAFT'A ÇAĞRI: SHEERAN ARAYA GİRDİ

Gelişmelerin ardından müzik ve iş dünyasında yaşanan bağış trafiğinin detayları ortaya çıktı:

Macklemore, Sheeran ile gerçekleştirdiği turneden elde ettiği kişisel kazancının 1 milyon dolarlık kısmını doğrudan Filistin'e aktaracağını duyururken, Gillette Stadyumu'nun sahibi olan milyarder Robert Kraft'a da benzer bir yardım yapması için çağrıda bulundu.

Robert Kraft, yaptığı açıklamada Ed Sheeran'ın kendisini aradığını ve bu çağrıya karşılık bölgeye 2 milyon dolar bağış yapmasını bizzat talep ettiğini ifade etti.

İsrail yanlısı kuruluşlara verdiği destekle bilinen ve stadyumunda Macklemore'un konser vermesine karşı çıkan Kraft, Sheeran'ın ricası üzerine insani krizle mücadele amacıyla 2 milyon dolarlık kaynağı ayıracağını duyurdu.

FİLİSTİN'E DESTEĞİ NEDENİYLE KADRO DIŞI KALMIŞTI

Sanatçının turne kadrosundan çıkarılmasına uzanan süreç:

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023 yılından bu yana Filistin halkının yanında yer alan Macklemore, yardım konserleri ve açıklamaları nedeniyle baskılara maruz kalmıştı.

Sanatçı daha önce Filistinli müzisyenlerle birlikte kaydettiği "Hind's Hall 2" adlı parçasının tüm gelirlerini Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağışlamıştı.

Turne kadrosundan çıkarılması dünya genelinde geniş yankı uyandırırken, müzisyenin 1 milyon dolarlık son bağış kararı sosyal medyada büyük takdir topladı.