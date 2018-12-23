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Macron'dan Trump'a Suriye tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika'nın Suriye'den çekilmesine tepki gösterdi. Macron, "Bir müttefik güvenilir ve diğer müttefikleriyle koordine olmalı" dedi.

Macron'dan Trump'a Suriye tepkisi

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına Fransa'dan tepki geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararından dolayı büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.

Trump'ın kararına eleştiride bulunan Macron, "Bu karardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bir müttefik güvenilir ve diğer müttefikleriyle koordine olmalı" dedi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de "Suriye'de görevin hâlâ tamamlanmadığını" söylemişti. Parly, Trump'ın Suriye kararının oldukça ağır olduğunu da ifade etmişti
Etiketler; #Macron #suriye
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