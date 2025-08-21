Macron Erdoğan’ı aradı! Sürpriz görüşmenin detayları ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa’nın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok başlık masaya yatırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Macron Erdoğan’ı aradı! Sürpriz görüşmenin detayları ne?
Yayınlanma: Güncellenme:

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşanan insani felakete dikkat çekerek, ateşkesin sağlanması için Türkiye’nin yoğun çaba gösterdiğini belirtti. Erdoğan, “Gazze’yi işgal planına hız veren İsrail’in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu” vurguladı.

TÜRKİYE BARIŞA HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın “adil bir barışla sonlandırılması” gerektiğini ve bu doğrultuda Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, “Alaska ve Washington’daki temasları yakından takip ettiklerini” dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin iki taraf arasında gerçekleşecek olası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini, özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atacaklarını ifade etti.

İki lider, Birleşmiş Milletler Zirvesi marjında New York’ta ele aldıkları konuların ayrıntılarını değerlendirme konusunda mutabık kaldı. Görüşmenin, iki ülke arasındaki diplomatik temasları daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Adliye önünde kanlı pusu: Jandarma aracına binerken kurşunlandılar!Adliye önünde kanlı pusu: Jandarma aracına binerken kurşunlandılar!Yurt
Tam 3 bin yıl öncesine ait: Muğla'da bulundu!Tam 3 bin yıl öncesine ait: Muğla'da bulundu!Yurt
cumhurbaşkanı erdoğan Macron
Günün Manşetleri
Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyor
Mühendisler iş bırakacak!
Zincir marketlere "Cumhur reyonu" geliyor
Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı
CHP’den AK Parti’ye geçişin perde arkası
MSB’den kritik açıklamalar!
Okullar açılmadan valilikten kritik talimat
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
25 ili sağanak yağış vuracak
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! 250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı!
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?
Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı