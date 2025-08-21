Macron Erdoğan’ı aradı! Sürpriz görüşmenin detayları ne?

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşanan insani felakete dikkat çekerek, ateşkesin sağlanması için Türkiye’nin yoğun çaba gösterdiğini belirtti. Erdoğan, “Gazze’yi işgal planına hız veren İsrail’in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu” vurguladı.

TÜRKİYE BARIŞA HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın “adil bir barışla sonlandırılması” gerektiğini ve bu doğrultuda Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, “Alaska ve Washington’daki temasları yakından takip ettiklerini” dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin iki taraf arasında gerçekleşecek olası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini, özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atacaklarını ifade etti.

İki lider, Birleşmiş Milletler Zirvesi marjında New York’ta ele aldıkları konuların ayrıntılarını değerlendirme konusunda mutabık kaldı. Görüşmenin, iki ülke arasındaki diplomatik temasları daha da güçlendirmesi bekleniyor.