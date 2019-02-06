Vatanseverlerin mücadelesiyle tarihin çöplüğüne atılan Ermeni soykırım iddialarını Fransa, yeniden gündeme getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan etti. Bu açıklamalara ilk tepki Ankara'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şiddetle kınıyoruz Türkiye için hiçbir hükmü yoktur" dedi. AKP Sözcüsü Çelik, "Macron’un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkındaki asılsız iddiaları esas alan kararını kınıyoruz." dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir skandala imza attı.



Macron, Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi’nin davetine katıldı. Burada, çarpıcı açıklamalarda bulunarak, Fransız takvimine "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü"nü ekleyeceğini söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdığını ve bu konuda çok uğraş verdiğini söyledi.



Macron'un 2017'deki seçim vaatlerinden biri 24 Nisan'ı resmi anma günü haline getirmekti.



KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın skandal karara tepki gösterdi.



Kalın şu ifadeleri kullandı:



"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz.



Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Macron'un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini reddediyoruz.



Sözde Ermeni soykırımı iddiaları, hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur."



AKP'DEN TEPKİ

AKP Sözcüsü Çelik, "Macron’un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkındaki asılsız iddiaları esas alan kararını kınıyoruz." dedi.

Çelik, "Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına Macron’un attığı bu adım, diyaloğu engeller niteliktedir." diye konuştu.

Çelik, "Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa’nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad’da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir." dedi.

Çelik, "Macron tarihle yüzleşmeyi siyaset konusu yapmak istiyorsa, kendi ülkesinin tarihiyle yüzleşmeyi tercih etmelidir." diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU: ŞİDDETLE KINIYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan tarihini sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan edeceğini açıklamasını derin bir üzüntü ile karşılıyor ve şiddetle kınıyorum." dedi.



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