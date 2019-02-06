Fransa Cumhurbaşkanı Macron 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan etti. Macron'un bu skandal kararına Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'dan tepki geldi. Reyhan, "Fransa'nın bu yanlıştan döneceğini umuyoruz. Bizi 24 Nisan'da Paris'te bu yalanı çiğnemek zorunda bırakmayın. Daha önce yaptık, yine yaparız." ifadelerini kullandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan etmesine Vatan Partisi'nden tepki geldi.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan sosyal medya hesabından skandal karara tepki gösterdi.



Reyhan'ın açıklamaları şöyle:



"2013'te AİHM ve 2015'te AİHM Büyük Daire, "Ermeni Soykırımı yoktur çünkü yetkili mahkeme kararı yoktur" dedi.



Macron buna rağmen 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı günü" ilan etti.



Türk Devleti, "Perinçek - İsviçre Davası" üzerinden haklılığını anlatmalıdır.



Fransa'nın bu yanlıştan döneceğini umuyoruz.



Bizi 24 Nisan'da Paris'te bu yalanı çiğnemek zorunda bırakmayın.



Daha önce yaptık, yine yaparız."



ulusal.com.tr