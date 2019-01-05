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Madalyalarda Ata'ya dönüş

T.C. ibaresi ve Atatürk portresinin 2013 yılında Devlet nişan ve madalyaların üstünden kaldırılması Danıştay tarafından iptal edilmişti. Danıştay'ın kararına rağmen, T.C. ibaresi ve portre hâlâ yerine konulmadı. Kamu Sen Başkanlığı sürecinde konuya ilişkin dava açan İsmail Koncuk, kararın bir an önce uygulanmasını istedi.

Madalyalarda Ata'ya dönüş

Açılım sürecinde kaldırıldı, Danıştay iptal etti ama karar uygulanmadı.

2013 yılında Devlet nişan ve madalyaların üstünden kaldırılan TC ibaresi ve Atatürk portresi, Danıştay kararına rağmen hala yerine konmuş değil.

İYİ Parti Adana Milletvekili ve eski Kamu Sen Başkanı İsmail Koncuk, Danıştay kararının derhal uygulanmasını istedi.

Kamu Sen Başkanlığı sürecinde konuya ilişkin dava açan ve uzun süre mücadele eden Koncuk, kararın oy birliğiyle alınmamasının üzücü olduğunu söyledi.

2016 yılında, Danıştay’ın iptal kararına karşı Başbakanlık savunma vermişti.

Bu savunmada, yeni nişanların diğer ülke tasarımları incelenerek tasarlandığı iddia edilmişti.

Danıştay 10’uncu dairesi, savunmayı yeterli bulmamış ve 27 Nisan 2016 tarihinde aldığı kararla yönetmelik değişikliğini iptal etmişti. Daire kararının gerekçesinde, Atatürk’ün milli birlik ve beraberliğin simgesi olduğu vurgulanmıştı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #madalya
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