11 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan 40. İstanbul Maratonu’nda Türkiye Gençlik Birliği bağımlılığın her türlüsüne karşı tepki çekmek için halk koşusunda yer alacak. Türkiye Gençlik Birliği, ‘’Madde Kullanımına ve Uyuşturucuya Hayır! Bizimle Koş!’’ diyerek İstanbul halkını bağımlılığa karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyor.

11 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” yazılı billboardlarla tanıtımı yapılan 40. İstanbul Maratonu’nda Türkiye Gençlik Birliği, ‘’Madde Kullanımına ve Uyuşturucuya Hayır! Bizimle Koş!’’ diyerek gençliğin uyuşturulmasına karşı koşacak.



TGB’nin katılacağı koşu gençliğin uyuşturulmasına tepki çekmek amacıyla gerçekleştirilecek.



‘’Çürüyen sistemin en büyük korkusu ve çürütemeyeceği yegâne kuvvet, gençliktir. Bütün bu düzenin bir ürünü olarak gençliğe doğrultulan en büyük silah, uyuşturucudur.



Gençliği tarihinden, toplumdan, ailesinden okulundan koparan, bireyci, hayali arzular peşinde koşturan, üretemeyen ve düşünemeyen duruma getirmek için uyuşturucu karşımıza çıkarılmıştır. Yalnız madde kullanımı olarak da değil, ezberci eğitimler, beden eğitimi derslerinin kaldırılması, felsefe, müzik, resim gibi derslerin kaldırılmasının tartışılması, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş nesillerin yetiştirilmesi hedefinden uzaklaştırılarak biat eden vatansız bir gençlik yaratılmaya çalışılmıştır.’’ diyen TGB’liler; insanı, topluma ve üretime yabancılaştıran bu kültürün yerine çalışkanlığı, paylaşma mutluluğunu, insan ve doğa sevgisini, arkadaşlığı ve hoşgörüyü yerleştirmek için madde bağımlılığına karşı 40. İstanbul Maratonu'na katılacak.





Bağımlılığın her türlüsüne karşı TGB ile koşmak için kayıt formu:



https://goo.gl/forms/GMcF4CDuk2O8VqZw1



İletişim: 0553 088 77 97"

