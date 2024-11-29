Maden işçileri kararlı: Çadır nöbetleri sürüyor, müzakere kapıları zorlanacak

Hükümetin enerji ve maden işletmelerini özelleştirme kararı emekçi duvarına çarptı. Ankara’da Çayırhan Termik Santrali ve maden işletmelerinin özelleştirilmesine karşı işçilerin mücadelesi onuncu günde bir başarıya imza attı.



4 Aralık 2024 tarihinde yapılacak olan özelleştirme ihalesi 4 Mart 2025 tarihine ertelendi. İşçiler Çayırhan’dan Ankara’ya yürüyüşe geçti. Beypazarı’na ulaşmadan erteleme haberi geldi.



Kararı Maden-İş ve Tes-İş başkanları duyurdu. Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul gelişmelere göre eylemlere kaldıkları yerden devam edebileceklerinin sinyalini verdi.



TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı İrfan Karabay ertelemenin bir çözüm olmadığını vurgulayarak çadırlarda eylemlerin devam edeceğini belirtti:

"Erteleme bizim için bu iş bitti anlamına gelmiyor, müzakere kapılarını zorluyacağız, eylemler de çadırlarda devam edeceğiz"

Emekçilerin özelleştirme karşıtı eylemini başından beri takip eden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan da sendikaların kararını doğru bulduklarını ifade etti. Reyhan, özelleştirilmek istenen işletmelere talip olan 17 şirket yetkilisine de seslendi.