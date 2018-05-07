Erdoğan'ın, başbakanlığı dönemindeki müşaviri Yusuf Yerkel, AK Parti'den adaylık başvurusu yaptığı öne sürüldü. Ancak Yerkel, sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı yalanladı. Yerkel, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Hakkımda milletvekili adayı olduğuma dair yalanlar dolaşıyor. Siz yalan dünyanızda yaşamaya devam edin…" ifadesini kullandı.
Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasında 301 işçi yaşamını yitirmişti. Facianın ardından ilçeye giden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden madencilere kolluk güçleriyle birlikte Başbakan Müşaviri Yusuf Yerkel de fiziki müdahalede bulunmuş, bir madenciyi tekmelerken çekilen görüntüleri basında yer almıştı.
ulusal.com.tr
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