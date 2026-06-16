Madenciler direndi, hakkını aldı! Eskişehir Doruk Madencilik'te uzlaşma sağlandı

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'deki süreç, 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde yürütülen yoğun müzakerelerin ardından neticelendi. İşveren yetkilileri ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası temsilcileri bir araya gelerek işçilerin hakları üzerinde anlaşmaya vardı.

ALACAKLAR GÜVENCE ALTINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü girişimler doğrultusunda yetkili sendika ve şirket yönetimi arasında bir protokol imzalandı. Resmiyet kazanan bu protokol ile maden işçilerinin alacaklarının ne zaman ödeneceği net bir takvime bağlandı. Ödemelerin güvence altına alınmasını sağlayan bu anlaşmanın ardından maden işçileri protestoları sonlandırdı.

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Sürecin başından itibaren gelişmeleri takip eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin resmi bir duyuru yayımladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de yaşanan sürece ilişkin gelişmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından ilk andan itibaren yakından takip edilmiş; ilgili tüm taraflarla gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız girişimleri ile işçi ve işveren tarafları arasında yürütülen görüşmeler ve 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, bugün işveren temsilcileri ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla önemli bir uzlaşı sağlanmıştır. Bu uzlaşı çerçevesinde, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve işveren tarafları arasında imzalanan protokol ile işçilerin alacaklarının ödenmesi bir takvime bağlanmıştır. Buna bağlı olarak işçilerin protokol kapsamında mutabakata bağlanan hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alınmıştır. Hassasiyetle yürütülen süreç kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından taraflar arasında sağlanan uzlaşma ile işçi tarafı devam eden eylemlerini sonlandırma kararı almıştır. Çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışı esas alınarak işçilerin haklarının korunması, çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaya devam edilecektir"