Madenciler holding binasına girdi, Sabahattin Yıldız canlı yayında ödeme sözü verdi

Tazminat ve birikmiş maaş alacaklarının ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdüren Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi madenciler, Doruk Madencilik’in bağlı olduğu Yıldızlar SSS Holding’in Ankara’daki binasına girdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Madenciler holding binasına girdi, Sabahattin Yıldız canlı yayında ödeme sözü verdi
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Gelişmeler üzerine holding sahibi Sabahattin Yıldız, madencilerle birlikte kameraların karşısına geçerek alacakların ödeneceğini duyurdu.

Sabahattin Yıldız: "Bugün ödüyoruz"

Eylemci madencilerin haklarını almadan Ankara'dan ayrılmayacaklarını vurgulaması üzerine basına açıklamalarda bulunan Yıldızlar SSS Holding sahibi Sabahattin Yıldız, ödemelerin başladığını belirtti. Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz bugün bu arkadaşların tazminatlarını ödüyoruz. Daha sonra ayrılmış, mahkemeye vermiş olanları da önümüzdeki hafta ödeyeceğiz. Bugün Elazığ’ı da ödüyoruz."

Sendikadan kararlılık mesajı: "Alacaklar ödenene kadar ayrılmayacağız"

Açlık grevini sürdüren işçiler adına konuşan Türkiye Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık ise madencilerin yasal hakları hesaplarına yatana kadar Ankara'dan ayrılmayacaklarını tekrarladı. Kocabıyık, verilen sözler doğrultusunda ödemelerin gelecek haftaya kadar tamamlanmasını beklediklerini ve tüm talepler karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

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