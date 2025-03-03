Madencilerden özelleştirmeye karşı büyük direniş: Ocağa kapandılar!

Özelleştirme kararına tepki gösteren işçiler, “Enerji, maden vatandır; vatan satılmaz” diyerek mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Daha önce bölge halkıyla birlikte yetkililerle görüşmeler yapan madenciler, taleplerine yanıt alamayınca kendilerini ocağa kapatma kararı aldı.

“Şimdi madene iniyoruz, karar iptal edilene kadar çıkmayacağız.”

Özelleştirme sürecinin 4 Mart’ta tamamlanması beklenirken, işçiler 6 aydır satışa karşı direniyor. Daha önce nöbet çadırları kuran, Ankara’ya yürüyen ve yüzlerce işçiyle madene kapanan emekçiler, özelleştirme kararının iptal edilmesini istiyor.

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, bölgeden yaptığı açıklamada, satışın yanlış bir karar olduğunu belirterek yetkilileri uyardı.

Nurettin Akçul: “Burası kârlı bir işletme, satışı doğru değil. Yetkilileri bu karardan vazgeçmeye çağırıyorum.”

Eyleme destek veren Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, enerjinin stratejik önemine dikkat çekerek Cumhurbaşkanı’na seslendi.

Madenciler, karar iptal edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.