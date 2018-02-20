Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan işçiler, ocağa inmeden önce toplanarak Mehmetçik için dua etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla dua etti.



TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde 08.00-16.00 vardiyasında çalışacak madenciler, kurum ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında temsilcilik girişinde toplandı.



Burada Kur'an-ı Kerim okutulmasının ardından işçiler Mehmetçik için dua etti.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, burada yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin terörün kökünü kazımak için başlattığı harekata maden işçilerinin de büyük destek verdiğini söyledi.



Ülkenin bekası ve güvenliği için mücadele veren güvenlik güçlerine başarı dileyen Mutlu, "Allah ordumuzu ve devletimizi muvaffak eylesin. Rabbim, bizleri bölmek parçalamak isteyen şer güçlere fırsat vermesin. Orada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.



Afrin harekatına destek olmak amacıyla kurumda çalışan maden işçilerinin maaşlarından bir miktar kesinti yapıldığını anlatan Mutlu, şöyle konuştu:

"Bu ayki maaş dekontlarında Afrin'de savaşan askerlerimize, oraya demokrasi, insanlık ve adalet götürmek için mücadele veren ordumuza katkı olsun diye, maden işçisinin her zaman devletinin, askerinin yanında olduğunu bilsinler diye valilik ve genel müdürlüğümüzün ortak kararıyla bir kesinti yapıldı. O kesintiler Afrin ve ordumuz için."

Açıklamanın ardından maden işçileri ocağa inerek vardiyalarına başladı.