Madencilerin direnişi kazanımla noktalandı

Eskişehir Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin, ödenmeyen ücret ve özlük hakları için başlattığı kararlı mücadele kazanımla sonuçlandı. Ankara’da devletin üst düzey birimleri ile işveren temsilcileri arasında yapılan görüşmeler, madencilerin taleplerinin kabul edilmesiyle noktalandı.

BAKANLIKLAR GARANTÖR OLDU

İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen ve üç bakanlığın (İçişleri, Çalışma, Enerji) yanı sıra Ankara Emniyet Müdürü’nün de katıldığı kritik toplantıda, sürecin garantörlüğü bizzat devlet kurumları tarafından üstlenildi. Görüşmeler sürerken, işveren tarafından toplam 96 milyon 340 bin liralık bir tutarın işçi hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.

KAZANIMLARIN KAPSAMI: SADECE MAAŞ DEĞİL, TÜM ÖZLÜK HAKLARI

Bağımsız Maden-İş Sendikası heyeti, varılan anlaşmanın sadece geçmiş maaşları değil, madencilerin tüm hukuki haklarını kapsadığını bildirdi.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır: "15 günlük bir süre istediler. Bunun garantörlüğünü Çalışma, Enerji ve İçişleri Bakanlıkları ile Ankara Emniyet Müdürü üstlendi. Tazminat hakları ve tüm özlük hakları kapsama dahil. İşten ayrılmak isteyenlerin ödemeleri de bu 15 günlük takvimde yapılacak.

UZLAŞMAYA VARILAN TEMEL BAŞLIKLAR

Maaş Ödemeleri: Gecikmiş tüm ücret alacaklarının tamamlanması.

Tazminat Hakları: İşten ayrılmak isteyen veya daha önce haksız çıkarılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi.

SGK ve İzin Süreçleri: Zorunlu ücretsiz izne çıkarılanların SGK girişlerinin yapılması ve bu süreçteki ücret kayıplarının giderilmesi.

İşe İade: Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılanların iadesi veya haklarının teslimi.

İş Güvenliği: Madende İSİG (İş Sağlığı ve Güvenliği) kurallarına uygun çalışma ortamının tesisi.

"DİRENİŞ ZAFERLE SONUÇLANDI"

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, eylemin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, hiçbir işçinin dışarıda bırakılmadığını vurguladı. 15 günün sonunda tüm ödemelerin yapılıp yapılmadığının bakan yardımcıları huzurunda kontrol edileceğini belirten Aksu, direnişin tüm emekçiler için bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Başaran Aksu: "Şirketin tüm ödemeleri; özlük hakları, ödenmemiş sendikal haklar ve mahkeme sürecindeki alacakların tamamı kabul edildi. Direniş zaferle sonuçlandı. Haklarınızı aramaktan korkmayın."

SOSYAL ADALET ÇAĞRISI

Aksu, açıklamasının sonunda 31 Aralık’tan bu yana Ardanuç’ta çığ altında kalan çoban Bülent Gezer’in henüz çıkarılamamasına dikkat çekerek, Akbelen direnişçisi Esra Işık ve sendikacı Mehmet Türkmen’in serbest bırakılması taleplerini de yineledi.

Varılan anlaşma sonrası, madencilerin Yıldızlar SSS Holding ve TMSF önünde yapmayı planladıkları eylemler iptal edildi. İşçiler, Ankara halkının katılımıyla Kurtuluş Parkı’ndan uğurlanarak Eskişehir’e dönecek.