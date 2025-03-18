Madencilerin maaş mücadelesi: Eylem ikinci gününde

2023 yılında özelleştirilen santral ve madende çalışan 1100 işçi, maaşlarını alamadıkları için zor durumda kaldıklarını ifade etti. Şirketin önünde toplanan işçiler, “yetkililerden yanıt alamadıklarını” ve “her ay eylem yaparak maaş almak zorunda kaldıklarını” vurguladı.

İşçiler, hükümet yetkililerine ve şirket yöneticilerine seslenerek sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

“Yetkililer, patronlar gelip burada bir açıklama yapmıyorlar. Çalışma Bakanlığı nerede? İki senedir bu şirketten çekiyoruz, her ay eylemle maaş alıyoruz.”

Geçim sıkıntısı nedeniyle borçlandıklarını belirten işçiler, maaşlarını alana kadar şirket binası önünde eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

“Bankalar, maaş yatıp yatmadığını dinlemiyor.”

Eylem alanına gelen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ve parti heyeti, işçilere destek verdi. Reyhan, sorunun yalnızca işçilerin değil, tüm ülkenin sorunu olduğunu ifade etti.

“Biz bu yaşadığınız sorunları sadece sizin sorunlarınız olarak görmüyoruz, bunlar memleketin sorunu. Biz Vatan Partisi olarak sizlerin yanınızdayız.”

Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık ise, medya ve kamuoyunun işçilerin yaşadığı sorunlara yeterince ilgi göstermediğini söyledi. Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesinin sürecin başından bu yana madencilere destek verdiğini belirtti.

“Ağaçta kedi kalmış, haber yapıyorsun. Çayırhan özelleşiyor, bir şeyler yapıyorsun, kimsenin umurunda değilsin. Burada 4 aydır maaş alamıyorsun, akşam haberleri açın, yine yer almayacağız. Ama Ulusal Kanal sonuna kadar geldi, destekledi.”

Kocabıyık, işçilerin kendilerine destek veren ve vermeyenleri iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

“Sapla samanın ayrıştırılması gerektiğinde bunları siz yapacaksınız arkadaşlar.”