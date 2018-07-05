Başbağlar, aynı Sivas Madımak gibi yıllardır yanıyor. PKK'lılar 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde katliam yaptı. 33 sivili öldürdü, evleri ateşe verdi. Katliamın yıldönümünde yaşamını yitirenler anıldı.

Aradan tam 25 yıl geçti, ancak unutamıyorlar. Yaşanan acı tazeliğini koruyor. Başbağlar, PKK'nın en büyük sivil katliamlarından biri olarak tarihe geçti.



Başbağlar Köyü, Erzincan'ın kent merkezine 220 kilometre uzaklıkta...5 Temmuz 1993 akşamı PKK'lılar tarafından baskın yapıldı. Karşı çıkan 5 köylü yakılan evlere atıldı, 28 kişi de kurşuna dizildi.



Olayda yakılarını kaybedenler konuşmakta güçlük ekiyor, "keşke biz de ölseydik" diyor.



Köy meydanındaki Kültür Evi önünde anma töreni yapıldı. Vatan Partisi yöneticileri de köylüleri yanlız bırakmadı.



Törene katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci saldırıyı lanetledi.



Katılımcılar daha sonra şehitlik anıtına geçerek dua etti, karanfil bıraktı.



ulusal.com.tr