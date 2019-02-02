Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.



Maduro, Venezuela'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde konuştu.



Maduro, "Bu yıl içerisinde Ulusal Kurucu Meclis için yeniden parlamento seçimleri düzenlenecek. Yeni bir Ulusal Kurucu Meclisi halk seçsin diye özgür ve garanti edilmiş bir seçim düzenleyeceğiz." dedi.



Nicolas Maduro, Kurucu Meclis'in yolsuzlukla mücadeleyi öngören bir yasa tasarısı hazırladığını da söyledi. , bu yıl içerisinde yeninin düzenleneceğini açıkladı.Maduro, Venezuela'da 2 Şubat 1999'daöncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenenMaduro,dedi.Nicolas Maduro, Kurucu Meclis'in yolsuzlukla mücadeleyi öngören bir yasa tasarısı hazırladığını da söyledi.

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