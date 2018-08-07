Bomba yüklü insansız hava araçlarıyla suikast girişimine uğrayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu kez CHP’li ismin hedefinde. Saldırı girişimini ima yollu 15 Temmuz’a benzeten CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz, Maduro’nun bu yolla muhalefeti baskı altına aldığını öne sürdü.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün Başkent Caracas'taki askeri törende konuşma yaptığı sırada insansız hava araçlarıyla (İHA) bombalı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Maduro yara alamadan kurtulurken, 7 asker yaralandı. Maduro saldırıdan ABD’yi sorumlu tuttu ve saldırının planlayıcılarının ABD’de olduğunu açıkladı. Saldırının ardından ülke içinde tutuklamalar da yaşandı.



Son yıllarda ülkesindeki Amerikancı kalkışmalarla mücadele eden Maduro’ya Türkiye de dahil ABD emperyalizminin hedefindeki ülkelerden destek yağdı. Ancak uzun yıllar CHP’nin dış politikalarını belirleyen Milletvekili Öztürk Yılmaz, Venezuela’da yaşanan saldırının göstermelik olduğunu iddia etti ve 15 Temmuz darbe girişimine benzetti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları 15 Temmuz darbe girişimi için “kontrollü darbe” tanımlaması yapmıştı. CHP’li Yılmaz, Venezuela’da da benzerinin yaşandığını öne sürdü.



İşte Yılmaz’ın mesajı:

#Maduro’ya yapılan suikast girişimi ne kadar gerçek? Ne kadar düzmece ? Şu anda cevabı zor bir soru. Ancak, #Maduro bu girişimi gerekçe göstererek hemen muhalifleri tutukladı, baskıyı arttırdı, basını ezip geçti. Aklınıza ne geliyor?







Aydınlık